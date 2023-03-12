Eurovision birincisi Loreen İsveç'i bu yıl da temsil edecek

ÜLKESİNİ YENİDEN TEMSİL EDECEK



2012 yılında "Euphoria" şarkısıyla İsveç'i temsil eden ve yarışmada birinci olan şarkıcı, bu yıl da ülkesini temsil edecek. Ülkesini yeniden temsil edebilmek için İsveç'in en büyük yarışmalarından biri olan Melodifestivalen'i kazanan Loreen'in bu yıl da Eurovision sahnesinde olacağı kesinleşti.



BBC'ye konuşan şarkıcı, yeniden yarışmak için dört hafta düşünmek zorunda kaldığını ama sonunda kabul ettiğini söyledi.

