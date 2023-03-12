Eurovision birincisi Loreen İsveç'i bu yıl da temsil edecek

2012 yılında İsveç adına yarışan şarkıcı Loreen, bu yıl Liverpool'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini bir kez daha temsil edecek.

Eurovision birincisi Loreen İsveç'i bu yıl da temsil edecek

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna olmuş ancak Ukrayna’daki savaş yüzünden 2023'teki yarışmanın ev sahipliği Liverpool’a devredilmişti.

Liverpool'da düzenlenecek şarkı yarışmasında hangi isimlerin yarışacağı belli oldu. Listede dikkat çeken isim ise daha önce Eurovision birinciliğini tadan Loreen oldu.

Eurovision birincisi Loreen İsveç'i bu yıl da temsil edecek - 1

ÜLKESİNİ YENİDEN TEMSİL EDECEK

2012 yılında "Euphoria" şarkısıyla İsveç'i temsil eden ve yarışmada birinci olan şarkıcı, bu yıl da ülkesini temsil edecek. Ülkesini yeniden temsil edebilmek için İsveç'in en büyük yarışmalarından biri olan Melodifestivalen'i kazanan Loreen'in bu yıl da Eurovision sahnesinde olacağı kesinleşti.

BBC'ye konuşan şarkıcı, yeniden yarışmak için dört hafta düşünmek zorunda kaldığını ama sonunda kabul ettiğini söyledi.

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