Ferhat Göçer'in şarkısı Kuru Otlar Üstüne filminde izinsiz kullanıldı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu.

Kuru Otlar Üstüne aynı zamanda, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.