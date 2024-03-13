Ferhat Göçer'in şarkısı Kuru Otlar Üstüne filminde izinsiz kullanıldı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali ödüllü Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.

Ferhat Göçer'in şarkısı Kuru Otlar Üstüne filminde izinsiz kullanıldı

Yönetmen ’ın 76. Cannes Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu.

Kuru Otlar Üstüne aynı zamanda, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.

Ferhat Göçer'in şarkısı Kuru Otlar Üstüne filminde izinsiz kullanıldı - 1

GÖÇER AÇIKLAMA YAPTI

Filmde, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in "Son Aşkım" şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.

Ferhat Göçer sosyal medya hesabında "Bi telefon açsa seve seve verirdim zaten" paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Yazarları Derneği tarafından düzenlenen 56'ıncı SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Törene Nuri Bige Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" tam 9 ödülle damga vurdu. Ceylan, filmin kendi filmografisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. 

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