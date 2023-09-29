Fotoğraf sanatçısı Ersin Alok hayatını kaybetti (Ersin Alok kimdir?)

Federasyon vefat haberini; "Değerli Dostlarımız,



Fotoğraf ustası ve FOTOGEN Onursal üyesi Ersin ALOK’un vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.



Ailesine, FOTOGEN’e ve geride kalan tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.



Fotoğraf camiasının başı sağ olsun." sözleriyle duyurdu.



ERSİN ALOK KİMDİR?

Fotoğraf sanatçısı, belgesel film yapımcısı ve yönetmeni Ersin Alok, 1937 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile İstanbul ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticaret ve Gazetecilik Bölümlerini bitirdi.Alok, ilk sergisini 1953 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi salonlarında açtı.



Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Enstitüsü’nün kuruluşunu da yapan Ersin Alok, 1967 yılında profesyonel olarak fotoğrafa başladı.



V. Paris Biennali'nde "Absurd" anlatımı içinde Birincilik Ödülü aldı. Arkasından Roma, Brüksel, Sofya, Varşova ve ABD Barkley birincilikleri geldi.



1989'da Dünya Fotoğrafçıları Birliği, Helsinki'de Alok'a Asya'yı temsil etme hakkını vererek, DOĞA temalı Panoromik Üçgen Sergisini üç sanatçı ile açtı.



204 kişisel serginin sahibi olan Alok'un, ayrıca 41 kişisel yurtdışı sergisi vardır.



Ses kayıtları konusunda yaptığı çalışmalarla Ses Arşivi oluşturdu. Ayrıca beş milyona yakın diadan oluşan arşiviyle Türkiye'nin ilk DIABANK'ını kurdu. (1967)



Video, Beta-Com stüdyolarını endüstriyel ve antropoloji konularında kullanılmak üzere kurdu. (1998)