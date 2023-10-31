Fotoğrafçı Sven Marquardt'ın sergisi Yapı Kredi bomontiada’da

1980'lerin ortalarından itibaren Doğu Berlin’de punk ve new wave akımlarının yükselişine öncülük ederek sanat çevrelerinin takip ettiği önemli isimlerden biri haline gelen fotoğrafçı Sven Marquardt, Berlin'in kültürel atmosferinden ilham alan sergisi “Nachtblende” ile Türkiye’de ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

“Nachtblende” sergisi, 9-26 Kasım tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri’de pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir.



Yapı Kredi bomontiada’nın Goethe-Institut Istanbul iş birliği ile hayata geçirdiği “Nachtblende” sergisi, Marquardt’ın Berlin’de son 25 yılın kulüp ve alt kültürüne odaklanan farklı serilere ışık tutuyor. Sanatçının arkadaş, meslektaş ve tanıdık çevresinden özenle seçilmiş kişilerin fotoğraflarından oluşan sergide yer alan 1987 yılına ait seçilmiş bir eser de Doğu Berlin alt kültürünü gözler önüne seriyor.



9 Kasım’daki sergi açılışı, DJ ve prodüktör Marcel Dettmann’ın son yıllardaki müzik kariyerine dair fikir veren SLIDE adlı deneysel bir canlı performansa da sahne olacak. Marquardt ve Dettmann’ı ikinci kez bir araya getiren bu iş birliği, fotoğraf ve sesin birlikte akmasıyla müzik ve görüntü arasındaki uyuma odaklanıyor. Görsel sanatçı Lars Murasch tarafından tasarlanan bu dijital görüntü kompozisyonu, Sven Marquardt'ın fotoğraf çalışmalarına ek olarak sergilenecek.

