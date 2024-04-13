Francis Ford Coppola'nın eşi Eleanor Coppola yaşamını yitirdi

Sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola'nın eşi Eleanor Coppola, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi yaptığı açıklamada, Coppola'nın Cuma günü Rutherford, Kaliforniya'daki evinde vefat ettiğini duyurdu.
Pek çok sanat dalıyla ilgilenen Coppola, "Kıyamet" (Apocalypse Now) adlı filminin yapım aşamasını anlatan Hearts of Darkness adlı filmiyle 1992'de Emmy ödülü kazandı.
"Bonjour Anne" (Paris Can Wait) ve "Love Is Love Is Love" filmlerinin yönetmeni olan Eleanor Coppola, eşi Francis Ford Coppola ile 1963 yapımı korku filmi Dementia 13'ün setinde çalıştı.
Francis Ford Coppola ile ilk yönetmenlik denemesi olan yapımda Eleanor Coppola da sanat yönetmeni olarak çalışıyordu.
İkili tanıştıktan birkaç ay sonra Eleanor Coppola hamile kaldı ve çift, Şubat 1963'te Las Vegas'ta evlendi. Sırasıyla Gian-Carlo, Roman ve Sofia isimli üç çocukları oldu. Çocuklarının hepsi de sinemayla ilgilendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat
- Yönetmen