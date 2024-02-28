Fransız yıldız Alain Delon'un evinden cephanelik çıktı: 72 silah ve 3 bin mermi ele geçirildi

Fransız sinemasının altın çığının yıldız ismi Alain Delon'un evinden adeta cephanelik çıktı. Aktörün Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde yapılan aramada çok 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçildi.
BBC'de yer alan habere göre arama, mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Delon'un evinde bir silah fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine gerçekleşti.
Savcılar, Delon'un silah ruhsatının olmadığını söyledi.
Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha söz konusu.
ÇOCUKLARININ MİRAS KAVGASI
Sağlığı kötüleşen Alain Delon'un üç çocuğunun miras kavgası gündem olmuştu.
Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia ediyor. Anouchka ise, kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini söylüyor.
Oyunucunun çocukları birbirlerine karşı, hakaret, suçlama ve gizli kaydın basına yansıdığı bir yasal mücadele yürütüyor.
Delon'un kamuoyu önünde aktör olarak son görünmesi ise 2019 yılındaki Cannes Film Festivali'nde oldu. Oyuncuya burada Fahri Altın Palimiye'ye layık görülmüştü.
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