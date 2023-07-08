Galataport'ta Küçük Prens Sergisi

Antoine de Saint-Exupéry'nin dünyaca ünlü karakteri Küçük Prens 80 yaşında. Açıldığı ilk günden bu yana önemli kültür sanat etkinliklerini ziyaretçileriyle buluşturan Galataport İstanbul bu kez Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve eserin 80. yılına özel kurgulanan Küçük Prens Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.



Sergide ziyaretçiler, karakterlere yakından temas edebilecekleri interaktif aktivitelerle masalın bir parçası oluyorlar. Dev gül bahçelerinden üç boyutlu gezegen dünyasına birçok interaktif aktivitede ziyaretçiler, kendilerini masalın içinde hissedilebiliyorlar.

Marketing Toys tarafından düzenlenen sergi, özel kurgusuyla çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de hayal gücünü canlandırırken, sergi, kitapta yer alan hayata dair değerleri ve sevginin gücünü vurguluyor.



Küçük Prens Sergisi, 31 Ekim’e dek Galataport İstanbul’da görülebilecek.

