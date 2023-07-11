Genç piyanistin hayaline vize engeli

"KENDİMİ PİYANOYLA EN İYİ ŞEKİLDE İFADE EDEBİLİYORUM"



Okul sürecinde yaşadıklarını anlatan Tunçkıran, "Odamda çalışırken annem gelip 'Konservatuar sınavı var. Girmek ister misin?' diye sordu. Ben daha konservatuarın ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Müzikle ilgili bir şey olduğunu bildiğim için girip şansımı deneyeyim dedim. Yetenek sınavının ardından beni klarnet bölümüne uygun görüp kabul ettiler. 2 sene bu bölümde okuyup hem piyano hem klarnet çalışıp, asıl istediğim bölüm olan piyano bölümüne geçtim" diye konuştu.



Katıldığı uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden Tunçkıran, "Herkes kendini bir şekilde ifade edebiliyor. Ben kendimi piyanoyla en iyi şekilde ifade edebiliyorum. Ben dünyaya ulaşmak istiyorum. Farklı ülkelerde konserler vermek istiyorum. Almanya'da başvurduğum yaz okuluna kabul aldım. Türkiye'deki vize sorununu bildikleri için okul tarafından davetiye gönderildi. Başvurum onaylandı, ücretler ödendi ancak şu an en büyük sorunum bu" dedi.