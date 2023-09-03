Gişe rekortmeni Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi rekora doymuyor. "Oppenheimer" ile 21 Temmuz'da vizyona giren film, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi oldu.
"Süper Mario Kardeşler Filmi" adlı yapımı geride bırakan Barbie, tüm dünyada 1 milyar 36 milyon dolar hasılat elde etti. "Süper Mario Kardeşler Filmi" 1 milyar 35 milyon dolar kazanmıştı.
Öte yandan Barbie, Warner Bros.'un en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Hollywood sinemasının pek çok önemli yapımına imza atan şirketin en çok gişe hasılatı elde eden filmi Harry Potter serisinin son filmi Harry Potter: Ölüm Yadigarlar Bölüm 2 idi. Film, son Harry Potter filmini geride bıraktı.
DAHA ÖNCE HANGİ REKORLARI KIRDI?
Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu. Filmi aynı zamanda, yönetmen Gerwig'e dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.
IMAX'E GELİYOR
Öte yandan, Barbie filmi IMAX formatında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, seçilmiş bazı salonlarda 22 Eylül'den itibaren gösterilmeye başlanacak ve yalnızca bir hafta gösterimde kalacak.
IMAX NEDİR?
Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.
BARBIE HAKKINDA
Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.
Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
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