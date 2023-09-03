Gişe rekortmeni Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi rekora doymuyor. "Oppenheimer" ile 21 Temmuz'da vizyona giren film, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi oldu.

"Süper Mario Kardeşler Filmi" adlı yapımı geride bırakan Barbie, tüm dünyada 1 milyar 36 milyon dolar hasılat elde etti. "Süper Mario Kardeşler Filmi" 1 milyar 35 milyon dolar kazanmıştı.

