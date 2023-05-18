Gustav Klimt'in ünlü tablosu 53,2 milyon dolara satıldı

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in dünyaca ünlü manzara tablosu "Insel im Attersee", Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı.

Ender manzara resimlerinden biri olarak gösterilen ve ressamın Avusturya'daki Attersee Gölü'nü resmettiği tablosu, yedi dakika süren teklif yarışının ardından Japon bir koleksiyoncu tarafından 53,2 milyon dolara satın alındı.