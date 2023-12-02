Halk ozanı Aşık Veysel Paris'te anılacak: Veysel'i sahnede Tamer Karadağlı canlandıracak

"DOSTLAR BENİ HATIRLASIN" AŞIK VEYSEL'İN HAYATINI SAHNEYE TAŞIYOR

Aşık Veysel'in karanlıkta "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirmesiyle başlayan "Dostlar Beni Hatırlasın" gösterisi, halk ozanının ailesini, çocukluğunu anlatması ve gözlerini kaybetmesiyle devam ediyor.



Çocukluğunda oyalanması amacıyla babasının aldığı sazla tanışmasının yer aldığı gösteride, Aşık Veysel'in yaşadığı mutsuzluk ve askere gidememesinin üzüntüsüyle Milli Mücadele yılları da anlatılıyor.



Yunus Emre, Karacaoğlan ve Pir Sultan gibi büyük halk aşıkları ve ozanlara hayranlığıyla onları tanımasının sahnelendiği gösteri, Aşık Veysel'in Ahmet Kutsi Tecer ile karşılaşıp, "Halk Ozanı Belgesi" alması, Atatürk ve Cumhuriyet'e yazdığı övgü şiiri ve sonrasında Ata'yı görmek için Ankara'ya 3 ayda yürümesiyle devam ediyor ve "Kara Toprak" türküsüyle son buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 24 kişilik sanatçı kadrosuyla hazırladığı gösteri, finalde Aşık Veysel'in kendi sesinden "Ben Giderim Adım Kalır" türküsüyle seyircilere veda ediyor.