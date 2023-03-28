Hat sanatçılarının ‘Konuşan Yazılar’ sergisi ziyarete açıldı

İslam sanatından örnekler taşıyan “Konuşan Yazılar” sergisi, ramazan ayı boyunca Çamlıca’daki Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak. Sergide Bakkal Arif Efendi, Mehmet Nuri Sivasi Efendi, Mahmut Celalettin Efendi ve pek çok hat sanatçısının benzersiz eserleri sanatseverlerle buluşacak.



Yıldız Holding, “Konuşan Yazılar” sergisinde, aralarında muhafaza ve nazar ayetlerinin yanı sıra, dua ve niyazların işlendiği çok sayıda değerli hüsn-i hat eserini sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. "Konuşan Yazılar" sergisi, her gün 09:00- 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.