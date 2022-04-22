Hırka-i Şerif iki yıl sonra yeniden ziyarete açıldı

Fatih Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan, Hazreti Muhammed'in Veysel Karani’ye hediye ettiği ve salgın nedeniyle iki yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif vaka sayısındaki düşüşle birlikte yeniden ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif iki yıl sonra yeniden ziyarete açıldı

Haberler - İHA 22.04.2022 - 11:45

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Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif corona virüs tedbirleri çerçevesinde iki yıldır ziyaret edilemiyordu.

Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif'in bu yıl da ziyarete kapalı olacağı belirtilmişti. Ancak vaka sayısındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi. Hırka-i Şerif dualarla yeniden ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif Camisi’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

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