"Hücreler" oyunu geliyor: Engin Günaydın başrolde ve yönetmen koltuğunda

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan "Hücreler" tiyatro seyircilerine şahane bir komedi oyunu vadediyor.
İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, Nejat isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. Hücreler, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikayesini konu alıyor.
Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ’ın hayat verdiği Hücreler seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Oyun, 19, 20 ve 21 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de.
Yazan: Engin Günaydın
Yöneten: Engin Günaydın & Doğu Yaşar Akal
Oyuncular:
Engin Günaydın
Cengiz Bozkurt
Şinasi Yurtsever
Nilperi Şahinkaya
Kubilay Aka
Deniz Cengiz
Gökçen Gökçebağ
Buğu Selen Somer
Can Güvenç
Didem Buğday
- Etiketler :
- Haberler -
- Tiyatro
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat