İki Oscar ödüllü Glenda Jackson hayatını kaybetti

Jackson, ilk olarak 1970 yılında "Woman In Love"daki başrolüyle Oscar'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Üç yıl sonra "A Touch In Class"la aynı ödüle tekrar layık görüldü. Jackson, kariyerinde ayrıca iki Primetime Emmy Ödülü kazandı ve Edward Albee'nin "Three Tall Women" filmindeki performansıyla 2018'de "Bir Oyundaki En İyi Kadın Oyuncu" dalında Tony Ödülü ile "Triple Crown" ödülünü aldı.

Jackson, 1978 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum gününde bir devlet nişanıyla ödüllendirilmişti.

İlk kez 1992 yılında parlamentoya giren Glenda Jackson, 2015'e kadar Hampstead ve Kilburn seçim bölgesini temsil etti.

Oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen son nefesine kadar kariyerini sürdürdü. Jackson, 2018 yılında, sahneye ilk adımını attıktan tam 60 yıl sonra saygın tiyatro ödüllerinden biri olan Tony'ye değer görüldü. Aynı zamanda 2019 yılında Elizabeth is Missing'deki performansıyla BAFTA ödülü kazandı.