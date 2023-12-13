İş yerini müzeye çevirdi

antika tutkunu Adnan İşbilir, iş yerini müzeye çevirdi. İş yerinde sergilenen objeler arasında Osmanlı dönemine ait anahtarlar, antika masalar, bakır mutfak eşyaları, antika telefonlar, eski saatler, Osmanlı mührünü taşıyan teraziler, antika tabanca ve tüfekler bulunuyor. Antika koleksiyonunda ayrıca bastonlar, bıçak ve kamalar, Fatih Sultan Mehmet’in ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kullandığı kılıcın bire bir kopyası da yer alıyor. Sergilenen ürünler arasında ayrıca geçmiş tarihlere ait, araç satış senetleri, satış sözleşmeleri, noter vekaletnameleri, iş yeri açma ruhsatları gibi belgeler de var.

Yaklaşık 40 yıl önce antikaya merak sardığını söyleyen Adnan İşbilir, "Buradaki objelerin hepsi atalarımızı ve tarihimizi yansıttığı için hepsinin değişik bir ruhu var. Burayı gezdikçe ruhuma bir enerji veriyor. Bakımlarını kendim yapmaya çalışıyorum. Elektronik aletlerin de farklı ustalardan destek alarak bakımını yapıyoruz. Buradaki tüm objeler kullanılır durumda. En büyük temennim ülkemizde bu tür eserlerin sergilendiği bir Osmanlı müzesinin açılması” ifadelerini kullandı.