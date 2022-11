İstanbul Balıkçıları sergisi Bomontiada’da

Bomontiada’da 3–18 Aralık 2022 tarihleri arasında sanatseverlere sunulacak olan İstanbul Balıkçıları sergisi 5 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı.



Sergi, bir avuç insanın suyun üzerinde verdiği mücadelenin yanı sıra her geçen gün şartları daha da zorlaşan dünya düzeninin çarkları arasında yaşamını sürdürmeye çalışanların sudan yansımalarını tasvir ediyor.



Sanatçıya göre İstanbul Boğazı’nın bambaşka bir gündelik yaşam hikayesi var. Çoğumuzun, karadan bir kısmını görsek bile detaylarına, süratine, güzelliklerine ve zorluklarına tam olarak hakim olmadığı. İstanbul balıkçıları da bu şehrin en önemli sembollerinden biri. Boğazın zorlu sularını gün boyu arşınlayan dört bir yanı yamalı bu ufacık tekneler, şu benzersiz metropole dair görsel hafızamızın içimizi en ısıtan yerinde duruyor.



Kültür sanat dünyasında ilgiyle karşılanan sergi Muse Photography Awards'da belgesel dalında, European Photography Awards'da ise Gold Winner Ödülü’nü aldı.

SANATÇI HASAN CEM ARAPTARLI HAKKINDA



Myanmar, Kamboçya, Malezya’nın çeşitli yerlerinde su üstünde yaşayan insanları fotoğrafladı. Water World adlı kitabı 2016 yılında yayınladı.



Water World fotoğrafları 162 ülkeden 17 bin kişinin katıldığı International Photographer Awards yarışmasında Honarable Mention, Neutral Density Photography yarışmasında Gold Star, American Photography Awards yarışmasında da The Best of The Best seçildi.



Hindistan’ın çeşitli bölgelerinde çektiği fotoğraflardan oluşan seçkileri Hindistan Çingeneleri adlı kitapta toplayarak 2018 yılında yayınladı. Bu çalışmasıyla International Color Awards yarışmasında People kategorisinde ödül aldı.



Gürcistan Dağları’ndaki kadınların fotoğraflarını çekti. Bu çalışmasıyla da 2019 yılında London International Creative Competition ödülünü almaya hak kazandı.