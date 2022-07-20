İstanbul Festivali 23 Temmuz'da başlıyor

Festival Park Yenikapı’da ilk kez düzenlenecek olan İstanbul Festivali; konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden espor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi bir arada sunuyor.



23 gün boyunca 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan İstanbul Festivali’nin sözcülerinden Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi Kurumsal İletişim Direktörü Aybike Ercan Kabasakal, “Günlük festival giriş ücretimizi 30 TL’den başlayan fiyatla sunuyoruz” dedi.



İstanbul Şarkı Yarışması, Benim İstanbul’um Fotoğraf Yarışması gibi önemli etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan İstanbul Festivali, çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin eserlerini de Heykelpark ve Yeni Medya: NFT sergilerinde sanatseverlerle buluşturacak.



İstanbul Şarkı Yarışması’na değinen Kabasakal, “Popüler Müzik kültürüne yeni bir repertuvar kazandırmak amacıyla projelendirilen ‘İstanbul Şarkı Yarışması’nı POPSAV (Popüler Müzik Sanatı Vakfı) ve Türker Reklamcılık & Organizasyon öncülüğünde, İstanbul Festivali kapsamında düzenliyoruz. Her yıl farklı temaların işleneceği yarışmada bu yıl güzel kentimiz İstanbul adına üretilen eserler ‘İstanbul Şarkıları’ teması adı altında yarışıyor. MESAM ve MSG’ye kayıtlı tüm profesyonel bestecilerimize açık olarak başvurular alındı. Ön jüri tarafından finale kalmalarına karar verilen 10 yapıt, 14 Ağustos Cumartesi gecesi Metin Özülkü’nün şefliğinde senfonik bir orkestra eşliğinde yorumcularıyla heyecan dolu bir müzik ziyafeti sunacak. Final jürisi ve halkın SMS oylamasıyla yapılacak olan değerlendirme sonrası ilk üç dereceye giren besteler açıklanacak. Bu yarışma ile değerli müzisyenleri çağdaş popüler müzik hayatımıza kazandıracağımıza inanıyoruz. Gecenin şov bölümünde Nükhet Duru ve Sena Şener sahne alacak” dedi.

