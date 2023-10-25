İstanbul İçin Son Çağrı: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi ne zaman çıkacak?

İstanbul İçin Son Çağrı filminin ne zaman yayınlanacağı, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Merakla beklenen filmin yayın tarihi belli oldu. İşte filmin yayın tarihi ve konusu.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hayranları için büyük heyecan yaratan yeni filmi "İstanbul İçin Son Çağrı"nın yayın tarihi belli oldu.



"İstanbul İçin Son Çağrı" 24 Kasım’da Netflix'te yayınlanacak.



FİLMİN KONUSU



New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı, unutulmaz bir geceye sürüklenen ikili hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirir. Ancak ortada bir sorun vardır: her ikisi de evlidir.