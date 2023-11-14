İstanbul Modern Locarno Film Festivali seçkisini İstanbul'a taşıyor

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl Locarno Film Festivali'nden ödülle dönen yapımların da yer aldığı 10 filmlik seçki, 23 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'da ilk kez gösterilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, geçen yaz 76. yaşını kutlayan İsviçre'nin en prestijli film etkinliği Locarno Film Festivali'nden ödülle dönen filmlerden oluşan bir seçkiyi sinemaseverlerin beğenisine sunacaklarına işaret etti.



Turan, her yıl ağustos ayında düzenlenen festivalde, bu yıl da birbirinden etkileyici filmlerin gösterildiğini belirterek, "Seçkiyi hazırlarken farklı coğrafyalardan genç sinemacıların ödüllü filmlerini Türkiye'den izleyicilerle buluşturmayı önceliklendirdik." ifadelerini kullandı. Türkiye prömiyerini yapacak filmler arasında, bu yıl Altın Leopar'ın sahibi ve yurt dışına çıkma yasağı olan İranlı yönetmen Ali Ahmadzade'in "Kritik Bölge", "En İyi Avrupa Filmi" seçilen Quentin Dupieux'nün son filmi "Yannick" ve "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Ukraynalı yönetmen Maryna Vroda imzalı "Bozkır" da bulunuyor.



Seçkide, 1950'ler Belgrad'ında tıp ve nükleer bilimler arasındaki tarihi bir kesişimi anlatan "Formülün Bekçileri" filmi de yer alıyor. Filmin yönetmeni ve aynı zamanda Sırp sinemasının ünlü oyuncularından Dragan Bjelogrlic, 23 Kasım'da gerçekleşecek gösterime katılacak, ardından sinemaseverlerin sorularını cevaplayacak.

