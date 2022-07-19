İsviçreli müzik grubu Kadebostany'nin müzik klibini Türk yönetmen Hasan Kuyucu çekti

Haberler 19.07.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 19.07.2022 - 10:57
İsviçreli müzik grubu Kadebostany yeni şarkısının müzik klibinde Türk yönetmen Hasan Kuyucu ile çalıştı. Grubun yeni şarkısı “Another Sunrise”ın klibini çeken Kuyucu, daha önce pek çok Türk şarkıcının klibinin yönetmenliğini yaptı.
“Another Sunrise”ın prömiyeri haziran 2022'de Berlin'deki ikonik Brandenburg Kapısı'nda Ukrayna'yı desteklemek için bir araya gelen 20.000 kişilik bir etkinlik sırasında yapıldı. Bu epik performans o kadar çok dikkat çekti ki, sosyal ağlarda bir aydan daha kısa sürede milyonlarca kez izlendi, şarkı Shazam'da trend oldu.
KLİP TÜRK YÖNETMENDEN
Kültürel bir yıkımı, ihtişam, umut ve özgürlük duygusu uyandıran muhteşem bir pop marşına dönüştürüyor. Şarkının video klibi ise Türk yönetmen Hasan Kuyucu'ya ait.
“Another Sunrise” ilk olarak 2020'de Kiev ve Paris arasında kaydedildi. Şarkının vokallerinde Fang The Great ve Ukraynalı şarkıcılar Daryna Salii, Iryna Sizyk ve Vasylyna Tkachuk yer alıyor.