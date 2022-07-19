İsviçreli müzik grubu Kadebostany'nin müzik klibini Türk yönetmen Hasan Kuyucu çekti

İsviçreli müzik grubu Kadebostany yeni şarkısının müzik klibinde Türk yönetmen Hasan Kuyucu ile çalıştı. Grubun yeni şarkısı “Another Sunrise”ın klibini çeken Kuyucu, daha önce pek çok Türk şarkıcının klibinin yönetmenliğini yaptı.



“Another Sunrise”ın prömiyeri haziran 2022'de Berlin'deki ikonik Brandenburg Kapısı'nda Ukrayna'yı desteklemek için bir araya gelen 20.000 kişilik bir etkinlik sırasında yapıldı. Bu epik performans o kadar çok dikkat çekti ki, sosyal ağlarda bir aydan daha kısa sürede milyonlarca kez izlendi, şarkı Shazam'da trend oldu.