İyi Bir Aile Değiliz filmi sete çıktı

Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen komedi filmi "İyi Bir Aile Değiliz"in çekimleri başladı.

Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait filmin kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut yer alıyor.



"İyi Bir Aile Değiliz", babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesini anlatıyor.