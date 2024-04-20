İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı

90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan grubunun yeniden dağıldığı açıklandı.

Şarkıcı İzel, Aramızda Kalmasın programında “Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" ifadelerini kullandı.