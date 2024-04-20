İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubu tekrar dağılma kararı aldı.

İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı

90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan grubunun yeniden dağıldığı açıklandı.

Şarkıcı İzel, Aramızda Kalmasın programında “Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" ifadelerini kullandı.

İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı - 1

Ünlü grup 1992 yılında ayrılmıştı, daha sonra yeniden bir araya gelmişti.

İzel Çelik Ercan 31 yıl sonra dönüyor: İlk konser 25 Ağustos'ta

İzel Çelik Ercan 31 yıl sonra dönüyor: İlk konser 25 Ağustos'ta

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...