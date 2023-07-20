James Cameron'dan yapay zeka çıkışı: Sizi uyarmıştım!

Gişe rekortmeni filmlere imza atan ünlü yönetmen James Cameron, yapay zeka ile senaryo yazılması hakkında görüşlerini paylaştı. CTV News'a konuşan Cameron, yapay zekanın "iyi bir hikaye" yazabileceğinden şüphe duyduğunu söyledi.



"Avatar: Suyun Yolu"nun yönetmeni, yapay zekanın insan yaşamı, aşk hayatı, yalan söylemek, korku veya fanilik gibi konularda "laf salatası" yaparak iyi bir hikaye ortaya koyamayacağını ifade etti.

"HİKAYE YAZABİLMEK İÇİN İNSAN OLMAK LAZIM"

Yönetmen "Bu tür bir şeyin seyirciyi etkileyebileceğini düşünmüyorum. Bunları yazabilmek için insan olman lazım. Birinin yapay zekaya senaryo yazdırmaya çalışmasını hayal edemiyorum bile" dedi.