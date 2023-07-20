James Cameron'dan yapay zeka çıkışı: Sizi uyarmıştım!

Gişe rekortmeni filmlere imza atan ünlü yönetmen James Cameron, yapay zeka ile senaryo yazılması hakkında görüşlerini paylaştı. CTV News'a konuşan Cameron, yapay zekanın "iyi bir hikaye" yazabileceğinden şüphe duyduğunu söyledi.
"Avatar: Suyun Yolu"nun yönetmeni, yapay zekanın insan yaşamı, aşk hayatı, yalan söylemek, korku veya fanilik gibi konularda "laf salatası" yaparak iyi bir hikaye ortaya koyamayacağını ifade etti.
"HİKAYE YAZABİLMEK İÇİN İNSAN OLMAK LAZIM"
Yönetmen "Bu tür bir şeyin seyirciyi etkileyebileceğini düşünmüyorum. Bunları yazabilmek için insan olman lazım. Birinin yapay zekaya senaryo yazdırmaya çalışmasını hayal edemiyorum bile" dedi.
ASIL ENDİŞESİ NÜKLEER FACİA
"20 yıl bekleyip bir yapay zekanın En İyi Senaryo Oscar'ını alıp almayacağını görelim. Bence onları ciddiye almalıyız" diyen yönetmen, yapay zekanın nükleer bir faciaya yol açmasından daha çok endişe duyduğunu dile getirdi.
"YAPAY ZEKANIN SİLAH HALİNE GETİRİLMESİ EN BÜYÜK TEHLİKEDİR"
Yönetmen sözlerine "Para akışını takip etmelisiniz. Bu şeyleri kim yapıyor? Ya piyasayı ele geçirmek için yapay zekayı geliştiriyorlar- böylece onlara açgözlülüğü öğretiyorsunuz- ya da yapay zekayı savunma amacıyla kullanmak istiyorlar. Burada da onlara paranoyayı öğretiyorsunuz. Bana kalırsa yapay zekanın silah haline getirilmesi şu an karşılaşılabilecek en büyük tehlike" diyerek devam etti.
"SİZİ UYARDIM!"
Bir noktada savaşın bilgisayarlar arasında geçeceğini ve insanların müdahale edemeyeceğini söyleyen Cameron "Sizi 1984 yılında uyardım ve beni dinlemediniz" dedi. Yönetmen bu cümlesiyle Arnold Schwarzenegger'ın başrolde olduğu 1984 tarihli "The Terminator" filmine gönderme yapıyor.
Filmde, insanlığı yok etmeye çalışan bir yapay zeka sistemi olan Skynet ve insanlar arasındaki savaş işleniyor.
OYUNCULAR VE SENARİSTLER DE YAPAY ZEKAYA KARŞI
Sinema dünyasının merkezi Hollywood'da grev büyüyor! Yazarların bir süredir devam eden grevine bu sefer oyuncular da dahil oldu. Yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- James Cameron
- Film
- Tom Holland
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat