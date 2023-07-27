Jason Statham'ın başrolde olduğu  "Meg 2: Çukur" filminden yeni görüntüler

Filmde kötü niyetli bir maden operasyonu sebebi ile görevleri tehdit edilen ve zora giren ekibin yolculukları kaosa sürüklenir. Hayatta kalmak için yüksek riskli bir savaşın içine giren araştırma ekibi, zamana karşı nabız gibi atan bir yarışta acımasız yırtıcıları zekâlarıyla alt etmeye ve onları geride bırakmaya çalışır.



Sophia Cai, Page Kennedy, Sergio Peris-Mencheta, Skyler Samuels, Sienna Guillory ve Cliff Curtis gibi oyuncuların Jason Statham ve Jing Wu’ya eşlik ettiği "Meg 2: Çukur"un yönetmen koltuğunda Ben Wheatley oturuyor. Senaryo ve hikâyesini Jon Hoeber, Erich Hoeber ve Dean Georgaris’in birlikte kaleme aldığı film Steve Alten'in The Trench romanından uyarlama.

Filmin yapımcılığını Lorenzo di Bonaventura ve Belle Avery üstleniyor. Başyapımcılar ise Jason Statham, Cate Adams, Ruigang Li, Catherine Xujun Ying, Jing Wu, E. Bennett Walsh, Erik Howsam, Randy Greenberg ve Gerald R. Molen.