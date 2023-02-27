Jay-Jay Johanson konserleri ekim ayına ertelendi

Neslinin en etkili sanatçılarından biri olarak kabul edilen İsveçli şarkıcı Jay-Jay Johanson'un şubat ayında gerçekleşmesi planlanan iki konseri, deprem felaketi sebebiyle ekim ayına ertelendi.



Jay-Jay Johanson, 20 Ekim Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 21 Ekim Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak.



Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayınladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, trip-hop’tan electro-clash’e, downtempo’dan indie’ye oldukça zengin bir repertuara sahip.



1996 yılından beri müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye’de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, "Believe In Us", "So Tell the Girls That I'm Back In Town", "Mr. Fredrikson", 'On The Radio', "Time Will Show Me" gibi başarılı şarkılara imza attı. Sanatçı, konserlerinde, geçtiğimiz yıl yayınlanan son albümü 'Rorschach Test'ten şarkıların dışında, sevilen klasiklerini de seslendirecek.