Jodie Foster "Star Wars"u reddetmiş: Ne kadar iyi olurdum bilmiyorum

Usta oyuncu ve yönetmen Jodie Foster, birkaç gün önce Jimmy Fallon'un sunduğu “The Tonight Show”a katıldı. Foster, 1970'lerde kendisine “Star Wars”taki "Prenses Leia" rolünün teklif edildiğini ancak o sırada başka bir film çekimi olduğu için projeyi reddettiğini açıkladı.

"STAR WARS" İTİRAFI

Fallon, ünlü oyuncuya "Yaptığınız işi seviyoruz. O kadar çok ikonik rol oynadınız ki... Ama internette şunu gördüm, size ‘Star Wars’ta Prenses Leia rolü teklif edildi, bu doğru mu?” diye sordu.