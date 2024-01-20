Jodie Foster "Star Wars"u reddetmiş: Ne kadar iyi olurdum bilmiyorum

Usta oyuncu ve yönetmen Jodie Foster, birkaç gün önce Jimmy Fallon'un sunduğu “The Tonight Show”a katıldı. Foster, 1970'lerde kendisine “Star Wars”taki "Prenses Leia" rolünün teklif edildiğini ancak o sırada başka bir film çekimi olduğu için projeyi reddettiğini açıkladı.
"STAR WARS" İTİRAFI
Fallon, ünlü oyuncuya "Yaptığınız işi seviyoruz. O kadar çok ikonik rol oynadınız ki... Ama internette şunu gördüm, size ‘Star Wars’ta Prenses Leia rolü teklif edildi, bu doğru mu?” diye sordu.
"O PROJEDEN ÇEKİLMEK İSTEMEDİM"
Jodie Foster, "Evet, bu doğru. Daha genç bir Prenses Leia'yı tercih ediyorlardı ama ben bir anlaşmazlık yaşadım. Bir Disney filmi çekiyordum ve zaten sözleşmem olduğundan çekilmek istemedim. Yani ben yapmadım ve biliyorsunuz, harika bir iş çıkardılar" dedi.
Ünlü aktris, "Ne kadar iyi olurdum bilmiyorum. Farklı saçlarım olabilirdi, biliyorsun. Bir ananasla görünebilirdim" diyerek Prenses Leila'nın dikkat çeken saç stiliyle ilgili espri yaptı.
İlk kez 1977'deki “Star Wars” serisinde yer alan "Prenses Leila" karakterine 2016 yılında vefat eden Carrie Fisher hayat vermişti.
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