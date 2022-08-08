John Lennon'ın Paul McCartney'e yazdığı mektup açık artırmada satışa çıktı

İngiliz müzik grubu The Beatles’ın dağılmasından sonra John Lennon’ın Paul McCartney’e yazdığı öfkeli mektup açık artırmada satışa çıktı. 1971 yılında kaleme alınan üç sayfalık mektup, Lennon tarafından el yazısıyla yazıldı. Şu an 33 bin dolar değere ulaşan mektup, 11 gün daha açık artırmada kalacak.