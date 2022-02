The Beatles'ın şarkı sözlerini içeren defter sergileniyor

The Beatles grubunun 'Hey Jude' adlı ünlü şarkısının el yazısı sözleri ve kayıt notlarının bulunduğu bir defter, İngiltere’nin Liverpool şehrinde bir müzede sergileniyor.

1967 ile 1968 yılları arasında tutulan defterde, grup üyesi Paul McCartney tarafından yazılan 'Hey Jude' şarkısının sözlerinin yanı sıra Beatles’ın 1967’de çıkardığı 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' adlı albümündeki şarkılardan bir kısmının sözleri ve George Harrison'ın 'All You Need Is Love' adlı şarkısının kayıt notları yer alıyor.