The Beatles'ın şarkı sözlerini içeren defter sergileniyor

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 10:04
The Beatles grubunun 'Hey Jude' adlı ünlü şarkısının el yazısı sözleri ve kayıt notlarının bulunduğu bir defter, İngiltere’nin Liverpool şehrinde bir müzede sergileniyor.
1967 ile 1968 yılları arasında tutulan defterde, grup üyesi Paul McCartney tarafından yazılan 'Hey Jude' şarkısının sözlerinin yanı sıra Beatles’ın 1967’de çıkardığı 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' adlı albümündeki şarkılardan bir kısmının sözleri ve George Harrison'ın 'All You Need Is Love' adlı şarkısının kayıt notları yer alıyor.
Grubun dört üyesi; John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr’ın çizimlerinin de yer aldığı defter, İngiliz rock grubunun ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band’ albümü ve bir yıl sonra yayınladıkları kendi adlarını taşıyan ‘The Beatles’ albümünün arkasındaki ilhamın bir kısmını ortaya koyuyor.
İlk sahibi, grubun turne menajeri Mal Evans olan defter, Şubat 2022’den itibaren The Beatles Story Müzesi’nde sergilenecek.
1976’da hayatını kaybeden Mal Evans'ın eşi Lily Evans, defteri 1998 yılında Sotheby's’te açık artırmaya çıkarmıştı. Defter, Liverpool’lu iş insanı Alan Murphy tarafından 100 bin sterline satın alınmıştı.
Mal Evans, The Beatles'ın 1963’ten itibaren turne menajerliğini üstlenmiş ve grubun bir parçası haline gelmişti.
Evans, Peter Jackson'ın 2021’de çektiği 'The Beatles: Get Back' adlı belgesel dizisinde de yer almıştı.
The Beatles, 1960’ta Liverpool’da kurulmasından sonra 1970’te büyük bir efsaneye dönüştü ve müzik tarihinin en etkili rock gruplarından biri oldu.