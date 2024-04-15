Joker: İkili Delilik filminin fragmanı izlenme rekoru kırdı

Oscar ödüllü Joker'in devam filmi "Joker: İkili Delilik"in ilk fragmanı 24 saatte 167 milyon izlenmeye ulaştı.

Joker: İkili Delilik filminin fragmanı izlenme rekoru kırdı

Arthur Fleck’in hayatına odaklanan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" için meraklı bekleyiş sürüyor. Yönetmen koltuğunda Todd Phillips'in oturduğu film,  4 Ekim 2024'te vizyona girecek.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Joker: İkili Delilik'in fragmanı ise izlenme rekoru kırdı. Fragman, ilk 24 saat içinde 167 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Joker: İkili Delilik filminin fragmanı izlenme rekoru kırdı - 1

Filmin ilk fragmanı, 2023'ün en çok hasılat elde eden filmi "Barbie"nin izlenme ve etkileşim rekorlarını geride bıraktı.

JOKER: İKİLİ DELİLİK HAKKINDA

Filmde  Harleen Quinzel / Harley Quinn karakterine hayat verecek. Filmin hikayesine dair bilgi verilmese de Joker'in müzikal elementlere sahip drama türünde bir film olacağı belirtildi.

KADRODA KİMLER VAR?

Filmde, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland and Harry Lawtey gibi isimler yer alacak.

İLK FİLME DAİR

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

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