Merakla beklenen Joker 2 filmine yaş sınırı

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te gösterime girecek. Filmin hikayesine dair bilgi verilmese de Joker'in müzikal elementlere sahip drama türünde bir film olacağı belirtildi.

Filme Amerikan Sinema Filmleri Derneği (The Motion Picture Association) tarafından yaş sınırı getirildi. Film, "R Rated" yani 17 yaş üstüne hitap eden yetişkinlere yönelik filmler kategorisine dahil oldu. Bu yaş ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

Film, cinsellik, çıplaklık ve şiddet gibi şeyler içermesi nedeniyle bu derecelendirmeyi aldı. Serinin ilk filmi elde ettiği "1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar" hasılat ile 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi oldu.