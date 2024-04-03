Merakla beklenen Joker 2 filmine yaş sınırı

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te gösterime girecek. Filmin hikayesine dair bilgi verilmese de Joker'in müzikal elementlere sahip drama türünde bir film olacağı belirtildi.
Filme Amerikan Sinema Filmleri Derneği (The Motion Picture Association) tarafından yaş sınırı getirildi. Film, "R Rated" yani 17 yaş üstüne hitap eden yetişkinlere yönelik filmler kategorisine dahil oldu. Bu yaş ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.
Film, cinsellik, çıplaklık ve şiddet gibi şeyler içermesi nedeniyle bu derecelendirmeyi aldı. Serinin ilk filmi elde ettiği "1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar" hasılat ile 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi oldu.
Filmde, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland and Harry Lawtey gibi isimler yer alacak.
İLK FİLME DAİR
Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.
Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.
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