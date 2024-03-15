Kadıköy'de Kemal Sunal Müzesi açıldı

Kadıköy'deki müze binasından bahsettiğini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Konuşurken ben de burada böyle bir binadan bahsettim. Meğerse öyle bir parkı ve öyle bir binayı tariflermişim ki, rahmetli Kemal Sunal'ın aslında evini tarif etmişim kader ya. Annem der, 'Allah seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın.' Demek Kemal Sunal da iyi adam, ben de iyi adam... Birbirimizi böyle bulmuşuz ve adreslemişiz yani."

İlçeyle ilgili anısını aktaran İmamoğlu, "Ben de burada büyüdüm. Benim aslında 5-6 yılım Göztepe'nin içinde geçti. Sonra eşim beni ikna edince evlenmeye, mecburen evlendik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, merhum Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal, kardeşleri Cemil ve Cengiz Sunal ile beraberindekiler kurdele keserek müzeyi gezdi.



Müzede, 2000 yılında vefat eden usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, giydiği kostümlerden özel hatıralarına birçok obje sergileniyor.