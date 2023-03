Klasik müziğin yıldızları CSO Ada Ankara’ya geliyor

CSO Ada Ankara, klasik müzik dünyasının ödüllü topluluklarını, dünyaca ünlü virtüözleri ve dinleyicileri kendine hayran bırakan uluslararası orkestraları ağırlamaya devam ediyor. I Musici, Il Pomo D’oro & Jakub Jozef Orlinski, Budapeşte Festival Orkestrası Oda Müziği Topluluğu, Wigmore Solistleri, Mojca Erdmann & Stradivari Quartet, Parker Quartet ve çok daha fazla topluluk CSO Ada Ankara’da sanatseverle buluşacak.



NİSANDA DÜNYACA BÜYÜK İKİ ORKESTRA SAHNEDE



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Akademie Für Alte Musik Berlin’e, Londra Filarmoni Orkestrası’ndan Academy of Saint Martin in the Fields’e, Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü orkestralarının adresi olan CSO Ada Ankara; Uluslararası Orkestralar Serisi programında nisan ayında dünyaca ünlü iki büyük orkestraya yer veriyor. 1955’te Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ eserinin ilk stereo kaydını yapan ve günümüze kadar bu eserin 10 milyondan fazla kopyasını satma rekoruna sahip ikonik oda müziği topluluğu I Musici, 70. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6 Nisan’da müzikseverlerle unutulmayacak bir konser deneyimi yaşatacak.

26 Nisan’da ise özgün, dinamik ve benzersiz yorumuyla dönem müziğinde uzmanlaşmış virtüöz sanatçılardan oluşan ünlü Il Pomo D’oro ve MET Opera başta olmak üzere dünyanın en önde gelen sahnelerinde yer alan yüksek prestijli ödüllerin sahibi kontrtenor Jakub Jozef Orlinski dinleyici ile buluşacak.