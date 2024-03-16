Kobe Bryant'ın yüzüğü açık artırmaya çıkıyor

Geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden L.A. Lakers takımı yıldızı Kobe Bryant'ın yüzüğü satışa çıkıyor.
2020 senesinde 41 yaşında iken hayatını kaybeden NBA yıldızının, babasına hediye ettiği yüzük açık artırmada satılacak. Goldin'in satışa çıkardığı yüzük, "March Elite Sports Auction" adlı açık artırmada alıcı bulacak.
Yüzük, 2000 yılında Los Angeles Lakes, Indiana Pacers'ı yendiğinde Bryant'a verilmişti. Açık artırmaya çıkan yüzük, direkt olan basketbolcunun ailesinden orjinal olduğunu gösteren belge ile alındı.
Basketbolcu yüzüğün orijinalini babasına hediye etmişti, kopyasını ise annesine vermişti. Orjinal yüzük 14 ayar altın değerinde ve toplam 40 pırlantadan oluşuyor.
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