Kobe Bryant'ın yüzüğü açık artırmaya çıkıyor

Yüzük, 2000 yılında Los Angeles Lakes, Indiana Pacers'ı yendiğinde Bryant'a verilmişti. Açık artırmaya çıkan yüzük, direkt olan basketbolcunun ailesinden orjinal olduğunu gösteren belge ile alındı.

Basketbolcu yüzüğün orijinalini babasına hediye etmişti, kopyasını ise annesine vermişti. Orjinal yüzük 14 ayar altın değerinde ve toplam 40 pırlantadan oluşuyor.