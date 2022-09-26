Komet ismiyle bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun hayatını kaybetti

"Komet" ismiyle bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında vefat etti. Usta ressam hem toplumsal gerçeklik üzerine yaptığı resimler hem de hayal gücünü yansıtan tablolarla uzun yıllar adından söz ettirmişti.

Komet ismiyle bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun hayatını kaybetti

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Ressam ve şair Gürkan Coşkun ya da sanat camiasında bilinen adıyla Komet, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Genellikle hayalle gerçeği harmanladığı resim ve gravürleriyle tanınan ve ‘kuyruklu yıldız’ anlamına da gelen ‘Komet’ ismini kullanan sanatçı, 1941'de Çorum'da dünyaya geldi.

1960'lı yıllarda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitim gördü. Fantastik unsurları kullandığı resimlerinde siyah renk ağırlıktaydi. Sanat yolculuğu Paris'te devam etti. İlk kişisel sergisini orada açtı.
"Sanatçının bir tahtası mutlaka eksik" olmalı derdi. Bir yanı hayal gücünü öne çıkarsa da diğer yanıyla toplumun gerçeklerinden uzak kalmadı.

İstanbul ve Paris arasında geçirdiği yıllarda onlarca sergi açtı. 1980'li yıllarda kendine ait bir resim anlayışı geliştirdi.

Komet ismiyle bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun hayatını kaybetti - 1

Ona düşler dünyasının gizemli ressamı denmeye başladı. Mezopotamya, Anadolu ve Yunan efsanelerini yorumladı. Aşkı, ölümü ve doğa üstünü resmettigi eserlerine mutlaka nüktedan bir imza da attı.

Sanatçının şiir ve anı kitapları da bulunuyor.

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