Korku filmi M3GAN'ın devam filmi geliyor

ABD gişesinde büyük başarı yakalayan korku filmi M3GAN'ın devam filmi M3GAN 2.0 geliyor. Hem seyircilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanan filmin ikinci halkası M3GAN 2.0, 17 Ocak 2025'te gösterime girecek. Dema filminin çekileceği haberini James Wan'ın yapım şirketi Atomic Monster ve başarılı korku filmlerine imza atan Blumhouse, resmi olarak duyurdu.

M3GAN 2.0 filminin senaryosunu, ilk filmin senaristi Akela Cooper kaleme alıyor. Senaryoya dair henüz hiçbir bilgi yok.

İlk filmde ana karakterler Gemma ve Cady'i canlandıran Allison Williams ve Violet McGraw, devam filminde de rol alacaklar. Ancak filmin yönetmeni henüz belli değil. İlk filmi Gerard Johnstone yönetmişti.

M3GAN FİLMİNİN KONUSU

M3GAN dahi bir oyuncak şirketinde çalışan robotik mühendisi olan bir adamın hikayesini konu ediyor. Mühendis, yakın zamanda yetim kalmış olan yeğenine destek olması ve arkadaşlık etmesi için bir robot tasarlar. Ancak küçük kız ile duygusal olarak bağ kurmaya programlanmış insansı robot, programlaması fazla iyi işlediği için yeni arkadaşı konusunda aşırı korumacı bir hale gelir. Bu korkutucu bağlanma durumu pek çok tehlikeyi de beraberinde getirir.