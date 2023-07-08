Kuru Otlar Üstüne'nin Türkçe afişleri çıktı

Merve Dizdar'a Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filminden Türkçe afişler yayınlandı.

Kuru Otlar Üstüne'nin Türkçe afişleri çıktı

Yönetmen ’ın, 76. Cannes Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan, başrollerini Deniz Celiloğlu,  ve Musab Ekici’nin paylaştığı son filmi "Kuru Otlar Üstüne"nin Türkçe afişleri yayınlandı.

Filmdeki performansıyla Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü ve ülkemizde bu ödüle uzanan ilk isim oldu.

Türkiye'deki vizyon tarihi henüz belli olmayan film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'in hikayesini anlatıyor. Samet, meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanınca, içine düştüğü çetin hayattan kurtulma umudunu tamamen kaybeder. Ancak kendisi de öğretmen olan Nuray ile tanışması, bu endişesini yenmesine yardımcı olabilir.

Kuru Otlar Üstüne'nin Türkçe afişleri çıktı - 1

Filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte kaleme aldı. Akın Aksu, Ceylan'ın bir önceki filmi "Ahlat Ağacı"nın senaryo ekibinde de yer almıştı.

Kuru Otlar Üstüne'nin Türkçe afişleri çıktı - 2

Film 'ndeki dünya prömiyerinin ardından, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek.

FİLMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

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