Kuru Otlar Üstüne'nin Türkçe afişleri çıktı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın, 76. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan, başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici’nin paylaştığı son filmi "Kuru Otlar Üstüne"nin Türkçe afişleri yayınlandı.



Filmdeki performansıyla Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü ve ülkemizde bu ödüle uzanan ilk isim oldu.

Türkiye'deki vizyon tarihi henüz belli olmayan film, İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen Samet'in hikayesini anlatıyor. Samet, meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanınca, içine düştüğü çetin hayattan kurtulma umudunu tamamen kaybeder. Ancak kendisi de öğretmen olan Nuray ile tanışması, bu endişesini yenmesine yardımcı olabilir.