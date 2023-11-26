Kütüphanelerde bilgi teknolojileri eğitimleri başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde imzalanan “Kütüphanelerde Bilgi Teknolojileri Eğitimleri” protokolü ile kendilerini bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında geliştirmek isteyenlere uygulamalı öğrenme imkanı sunulacak. Bakanlığın bünyesindeki halk kütüphanelerinde gerçekleştirilecek olan bilgi teknolojileri eğitim programının ilk durağı ise Rami Kütüphanesi olacak.

Bilgi güvenliği ile birlikte dijital okur-yazarlık, siber güvenlik, oyun ve program yazma, çocuklar için kodlama ve yazılım dilleri de eğitim programlarının temaları arasında yer alacak.

