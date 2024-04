İstanbul Modern Sinema’da kısa film şöleni

İstanbul Modern Sinema’nın mayıs programında, yıla damgasını vuran 25 kısa film yer alıyor. İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, "Üçüncü kez düzenlediğimiz Gelecek Kısa programında bu yıl 25 filme yer veriyoruz. Aralarında Küçük Buluntular, Ferret gibi izleyiciyle ilk kez buluşacak filmler de var. İstanbul Modern Sinema'da bir kısa film festivali gibi hazırlandığımız Gelecek Kısa'yı, Yiğit Hepsev, Vehbi Bozdağ, Selin Öksüzoğlu başta olmak üzere yönetmenlerin katılımıyla gerçekleştireceğiz" dedi.



PROGRAM 1



AÇ KARNINA ÇIKMAYALIM, 2023

Yönetmen: Yiğit Hepsev

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, İncinur Daşdemir, Arda Yenilikçi



Dünyanın sonu yaklaşırken; Seher, babası ve kardeşini kurtarmak için uzun bir aradan sonra kasabaya geri döner ancak beklenmedik bir durumla karşılaşır.



KURDUN KUTUSU, 2023

Yönetmen: Uğur Savaş



İdealleri uğruna bir gece kurda dönüşen adam, bulutlardan doğan bir grup külahlı cüceyi iş teklifi için evine davet eder.



GUKLA, 2024

Yönetmenler: Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan

Oyuncular: Müge Kızılbağlı, Tomris Çetinel, İnci Sefa Cingöz



Terk edilmiş bir konakta tesadüfen bir araya gelen İzmirli üç farklı kuşaktan karakteri izleyen psikolojik gerilim ve korku türünde bir film.



KALABALIK, 2022

Yönetmen: Pelin Kırca



İlhan Mimaroğlu ve Freddie Hubbard’ın 1971 tarihli eserinden ilham alan animasyon, izleyiciyi düşündürücü bir oyuna davet ediyor.



FERRET, 2023

Yönetmenler: Serra Duran, Halil Tanışan

Oyuncular: Akış Ka



Görsel ve işitsel estetiğiyle dikkat çeken bu soyut film, bir adamın kendini arayış hikâyesini izliyor.



PROGRAM 2



ONUN KALESİNDE, 2023

Yönetmen: Yasemin Demirci

Oyuncular: Doğu Can, Nezaket Erden, Erdem Şenocak



Babasını kaybeden genç kadın, babasının evine giderek eşyaları ile anıları arasında kalır. Yas süreci evin ruhuna da sinmiştir.



KÜÇÜK BULUNTULAR, 2023

Yönetmen: Sevgi Ortaç

Olympos arkeolojik sit alanındaki kazılar, her ne kadar kameralarla izlense ve tanrıların dağı artık bir müze haline gelmişse de hikâyenin sonu değildir.



ZARAFET VE ŞİDDET ARASINDA, 2023

Yönetmen: Şirin Bahar Demirel



Arşiv görüntüsüyle animasyon karışımı olan film, el hafızası üzerinden aile albümünü, oradaki anıları ve bunların resim ve nakış gibi sanat formlarındaki ifadesini inceliyor.



36, 2023

Yönetmen: Rezan Mir Uğurlu



1980'lerde Fransa'daki bir nükleer santral için hazırlanan tanıtım kataloğunun diapozitif fotoğraf karelerinden oluşan film, izleyiciyi bu mekân içinde bir iç yolculuğa davet ediyor.





BİR DOSTLUK, 2024

Yönetmen: Gürkan Yücel



Sabahattin Kudret Aksal’ın öyküsünden uyarlanan film, yalnızlığın bastığı bu kocaman şehirde herkesten, her şeyden uzak küçücük bir odada buluşan bir kadın ile bir adamı odağına alıyor.



PROGRAM 3



KADIKÖY'ÜN EN İYİ FALCISI, 2023

Yönetmen: Emine Yıldırım

Oyuncular: Nazmi Sinen Mihci, İpek Türktan Kaynak, Ezgi Çelik



Defne, ünlü falcı ve şifacı Hale’den tarot falı randevusu alıyor. Seansa katılan sürpriz bir ziyaretçiyle roller değişerek olaylar ilginç bir hale geliyor.



BURASI SİZE GÖRE DEĞİL, 2023

Yönetmen: Ceyda Aşar

Oyuncular: Şebnem Hassanisoughi, Deniz Karaoğlu



Bir emlakçı, kiralık ev arayan kentli bir kadına çeşitli boş daireleri gezdirir. Kendine uygun yeri bulmaya çalışan kiracının arayışı fantastik bir yere doğru ilerler.



NASIL KAYBOLUNUR, 2023

Yönetmen: Tilbe Cana İnan

Oyuncular: Hilmi Özçelik, Eren Çiğdem, Burcu Ger



Ekin, geceleyin arabasını tamir ettirmek için erkek arkadaşı Murat ile birlikte gittiği oto sanayide, erkek dünyasının uykuya yatmasıyla sessiz bir gezintiye çıkar.



KURBAĞALAR, 2023

Yönetmen: Vehbi Bozdağ

Oyuncular: Name Ünal, Nihal Koldaş, Tuğçe Tanış



Annesiyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan genç kadının bir sabah pernceresinden baktığı arazideki molozların kaldırıldığını görmesi, hayatını gözden geçirmesine neden olur.



EN UZUN GECE, 2023

Yönetmen: Can Merdan Doğan

Oyuncular: Mustafa Kırantepe, Deniz Görkem Kaya, Hasibe Eren



Bir aile babası olan Hüseyin, evlerinde misafir ettikleri kayınbiraderi Fırat’la gece aynı yatağı paylaşmak zorunda kalır.





BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR, 2023

Yönetmen: Sevin Yaman

Film, cinsel istismar sonucu zorla evlendirilen genç bir kızın yargı, toplum ve aile arasındaki mücadelesini ve dayanışmanın önemini anlatıyor.