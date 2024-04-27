109 yıllık su kuyusu Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen Gelibolu Yarımadası'nda savaşın birçok hatırası hala canlı olarak duruyor. Bunlardan biri de Çanakkale Kara Savaşları sırasında İngiliz Kraliyet Mühendisleri tarafından yapılan 'RE 135' su kuyusu.

Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, 'RE 135' su kuyusunun İngiliz askerinin tatlı su ihtiyacını karşıladığını söyleyerek, Çanakkale Kara Savaşları'ndan izler taşıdığını vurguladı. Çanakkale Kara Savaşları'na ait anı ve izlerden en önemlilerinden birinin de 'RE 135' su kuyusu olduğunu söyleyen Özdemir, "Gelibolu Yarımadası'nda Zığındere Vadisi'nin başladığı, sahilden içeri giriş noktasındayız. Burası bilindiği gibi 1915'te Zığındere Muharebeleri devam ederken tahliyeye kadarki süreçte İngilizler tarafından ikmal merkezi olarak kullanılan bir noktaydı. Şu anda bu görmüş olduğunuz vadi o dönemde adeta tanıkların da ifadesi bir kenti andırıyordu" ifadelerini kullandı.