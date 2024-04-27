Weinstein kararı sonrasında "MeToo" hareketi tekrar canlandı

Film endüstrisinin birçok kadın yıldızına cinsel saldırıdan hükümlü film yapımcısı Harvey Weinstein’ın 2020’deki mahkûmiyeti Perşembe günü New York mahkemesince bozuldu. Kadınların Weinstein’ın tacizcilerini paylaşarak oluşturduğu ve tüm dünyayı saran 'MeToo' hareketinin kurucusu Tarana Burke, hareketi tekrar canlandıracağına dair açıklamalarda bulundu.



"HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ"



Burke, “New York Temyiz Mahkemesi'nin kararı bizi hayal kırıklığına uğratmış olsa da yılmış değiliz. Cinsel saldırıdan kurtulanlar için örgütlenerek ve savunuculuk yaparak bu hareketi inşa etmeye devam edeceğiz. Kurtulanları savunmak demek kurban merkezli yaklaşımlara öncelik vermek ve failleri nüfuzları veya paraya erişimleri ne olursa olsun sorumlu tutmak anlamına gelir. Bu davadan kurtulanlarla dayanışma içindeyiz, sonuç ne olursa olsun nihayetinde biz kazanacağız. Cinsel şiddeti sona erdirme hareketinin (MeToo) aktif, hazır ve hiçbir yere gitmeyen bir hareket olduğuna dair sarsılmaz bir taahhüdümüz var” dedi.