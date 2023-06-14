Lale Devri ressamı Vanmour'un Osmanlı tabloları Hollanda'da sergileniyor

65 TABLO SERGİLENİYOR

Vanmour'dan, katıldığı toplantıları resmetmesini isteyen başka büyükelçiler de olduğunu dile getiren Sint Nicolaas, bunlardan sadece 1727-1744 yılları arasında İstanbul'da Hollanda büyükelçisi olarak bulunan Calkoen'in elindeki 65 tablonun müzede sergilenmesinin çok özel bir durum olduğunu kaydetti.



Sint Nicolaas, koleksiyonda Osmanlı'nın Lale Devri'ndeki sosyal ve siyasi yaşamın önemli kişilerinin portrelerinin yer aldığını ve bunlar arasında kadıların, dervişlerin, denizcilerin, haremağalarının, Patrona Halil'in, Sultan 3. Ahmet'in, Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın ve Sultan 1. Mahmut'un ilgi çektiğini ifade etti.



Vanmour'un dikkat çekici diğer eserleri arasında 4 yıl 4 ay 4 gününü dolduran çocukların okula başlamalarını anlatan amin alayı, gayrimüslimlerin eğlenceleri, Yunan düğünü ve Osmanlı İstanbul'unu resmettiği tabloların öne çıktığını aktaran Sint Nicolaas, "Vanmour, dönemin İngiliz Büyükelçisi'nin eşiyle olan yakınlığı sayesinde sadece kadınların yer aldığı etkinliklerin tasvirini alarak, içeride neler olduğunu ve insanların ne yaptığını dinleyerek bizzat bulunamadığı yerlerin tablolarını da çizdi" ifadelerini kullandı.

Sint Nicolaas, Vanmour'un Osmanlıdaki kıyafetlere özel ilgi gösterdiğine ve koleksiyonda çeşitli meslek kollarından 32 kişinin kıyafet portresinin bulunduğuna dikkati çekti. Vanmour'un bugün Fransa sınırlarında yer alan Valencienne şehrinde dünyaya gelen bir Felemenk olduğunu anlatan Nicolaas, Vanmour'un 1699'da, İstanbul'a Fransız Büyükelçisi Charles de Ferriol ile henüz 28 yaşındayken geldiğini ve Ferriol için çok sayıda kıyafet portresi çizdiğini kaydetti.