Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" filmi için yeniden bir arada

Zindan Adası, Göklerin Hakimi ve Köstebek gibi yapımlarda beraber çalışan oyuncu Leonardo DiCaprio ve yönetmen Martin Scorsese, Apple’in merakla beklenen yapımı "Killers of the Flower Moon" ile yeniden bir araya geliyor.

New Yorklu gazeteci David Grann’in hayatından uyarlanan “The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder” adlı kitabı beyazperdeye uyarlayacak olan efsane yönetmen Scorsese, DiCaprio ile 6. kez bir yapıma imza atacak.