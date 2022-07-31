Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" filmi için yeniden bir arada

Zindan Adası, Göklerin Hakimi ve Köstebek gibi yapımlarda beraber çalışan oyuncu Leonardo DiCaprio ve yönetmen Martin Scorsese, Apple’in merakla beklenen yapımı "Killers of the Flower Moon" ile yeniden bir araya geliyor. New Yorklu gazeteci David Grann’in hayatından uyarlanan “The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder” adlı kitabı beyazperdeye uyarlayacak olan efsane yönetmen Scorsese, DiCaprio ile 6. kez bir yapıma imza atacak.

GENİŞ KADRO



Filmde DiCaprio’ya Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell ve Sturgill Simpson gibi isimler eşlik edecek. Bu sonbaharda gösterime girmesi beklenen filmin gelecek yıl Cannes veya Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapması bekleniyor.