"Leyla'nın Kardeşleri" filminin yönetmeni Said Rustayi'ye hapis cezası

Etemadonline haber sitesine göre Said Rustayi, "Leyla'nın Kardeşleri" filmi nedeniyle Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 6 ay hapse çarptırıldı.



Kararın gerekçesinin ayrıntılarına yer verilmezken, Rustayi'nin "6 ayın yirmide birini yatacağı ve 5 yıl şartlı tahliye kapsamında film çalışmalarında bulunamayacağı" kaydedildi.



Dünyada ilgiyle izlenen filmin İran'da resmi izin almadan Cannes Film Festivaline gönderilmesi ve rejim aleyhine propaganda yapıldığı gerekçesiyle ülkede hedefe konulduğu ifade ediliyor.



"Leyla'nın Kardeşleri", 2022 yılındaki 75. Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü'ne layık görülmüştü.



İran yönetimi filmin gösterimini yasaklamıştı.