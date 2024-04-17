Lion King (Aslan Kral) filmi orkestra eşliğinde gösterilecek

90’lı yılların sevilen animasyonu Aslan Kral, live action filmi olarak yeniden beyazperdeye uyarlanmıştı. The Lion King (2019), İstanbul Film Orkestrası eşliğinde Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte orkestrayı, Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetecek.

Hans Zimmer'ın filmde yer alan eserleri, 85 kişilik ekip ve 16 kişilik koroyla canlı olarak seslendirilecek.



Elton John ve Tim Rice'ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı The Lion King filmi İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazı ile gösterilecek.