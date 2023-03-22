Lollapalooza Müzik Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

3-6 Ağustos tarihleri ​​arasında Chicago, Illinois'de gerçekleşecek olan Lollapalooza Müzik Festivali'nin ana kadrosunda; Billie Eilish, Kendrick Lamar, Red Hot Chili Peppers, Odesza, Lana Del Ray, Karol G, The 1975 ve TOMORROW X TOGETHER yer alıyor.



Genellikle 400.000'den fazla kişinin katıldığı Lollapalooza'da dünyanın dört bir yanından grupların yer aldığı dokuz sahne bulunuyor.

Chicago, Grant Park'ta gerçekleşecek olan festivalde red Again, Noah Kahan, A Boogie Wit da Hoodie, JID., Maggie Rogers, Carly Rae Jepsen, Diplo, Thirty Seconds to Mars, Tems, the Rose, Rina Sawayama, Lil Yachty, Rema, Morgan Wade, Lainey Wilson, Ivan Cornejo, Sudan Archives gibi isimler de yer alacak.