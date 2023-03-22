Lollapalooza Müzik Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

1991 yılından bu yana düzenlenen 3 ve 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Lollapalooza Müzik Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı.

Lollapalooza Müzik Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

3-6 Ağustos tarihleri ​​arasında Chicago, Illinois'de gerçekleşecek olan Lollapalooza 'nin ana kadrosunda; , Kendrick Lamar, Red Hot Chili Peppers, Odesza, Lana Del Ray, Karol G, The 1975 ve TOMORROW X TOGETHER yer alıyor.

Genellikle 400.000'den fazla kişinin katıldığı Lollapalooza'da dünyanın dört bir yanından grupların yer aldığı dokuz sahne bulunuyor.

Lollapalooza Müzik Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu - 1

Chicago, Grant Park'ta gerçekleşecek olan festivalde red Again, Noah Kahan, A Boogie Wit da Hoodie, JID., Maggie Rogers, Carly Rae Jepsen, Diplo, Thirty Seconds to Mars, Tems, the Rose, Rina Sawayama, Lil Yachty, Rema, Morgan Wade, Lainey Wilson, Ivan Cornejo, Sudan Archives gibi isimler de yer alacak.

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