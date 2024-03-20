Londra'daki yeni Banksy duvar resmine beyaz boyalı saldırı

Gizemli sokak sanatcısı Banksy'nin yeni eseri Londra'da ortaya çıktı. Sanatçı Finsbury Park'ta bulunan duvar resmini resmi instagram hesabından paylaşarak kendisine ait olduğunu kanıtlamış oldu.
Finsbury Park'taki sanat eseri, bir ağacın yakınındaki bir duvarda yeşil boyanın kaba fırça darbelerini içeriyor ve soyut bir yeşillik görünümü veriyor.
Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerde duvar resminin kısmen beyaz boyayla tahrif edildiği görüldü. Esere kimin beyaz boyayla saldırarak zarar verdiği ise belirlenemedi.
Duvar resmini orijinal eser olduğu ortaya çıktıktan sonra eseri tamamlayan ağacın ve duvarın etrafına çit çekilmişti.
BELEDİYE ESERİ KORUMA KARARI ALMIŞTI
Islington belediyesi, tahrifattan haberdar olduğunu söyledi. Beyaz boyayla esere saldırılmadan önce belediye, grafiti temizleme ekibinin sanat eserinden haberdar olduğunu ve onu kaldırmayacağını söylemişti.
Belediye ayrıca, Banksy'nin seçtiği kiraz ağacının 40-50 yaşında olduğunu, çürüme ve mantar hasarı nedeniyle sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi.
The Banksy Story dizisinin yaratıcısı James Peak, BBC'ye çalışmanın net bir mesaj verdiğini söyledi: "Doğa mücadele ediyor ve onun yeniden büyümesine yardımcı olmak bizim elimizde."
"KENTSEL OLARAK YOĞUN BİR ALAN SEÇİLDİ"
Banksy'nin, bu eserini yapmak için "çok yoğun, kentsel ve yapılaşmış bir çevre" seçtiği belirtildi. Kadın figürünün "klasik Banksy tarzı bir şablon" olduğu da vurgulandı.
Eserde ağaç canlanmış gibi görünüyor, ancak bu fark edilir derecede sahte ve sentetik bir canlanma.
Dizi yaratıcısı Peak eserin yapım süreciyle ilgili, "Artık bahar geldi ve bu ağacın yapraklarla dolu olması gerekiyordu ama Banksy bisikletle yanından geçmiş ve ne kadar perişan göründüğünü düşünmüş olmalı" diye konuştu.
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