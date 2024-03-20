Londra'daki yeni Banksy duvar resmine beyaz boyalı saldırı

"KENTSEL OLARAK YOĞUN BİR ALAN SEÇİLDİ"



Banksy'nin, bu eserini yapmak için "çok yoğun, kentsel ve yapılaşmış bir çevre" seçtiği belirtildi. Kadın figürünün "klasik Banksy tarzı bir şablon" olduğu da vurgulandı.



Eserde ağaç canlanmış gibi görünüyor, ancak bu fark edilir derecede sahte ve sentetik bir canlanma.



Dizi yaratıcısı Peak eserin yapım süreciyle ilgili, "Artık bahar geldi ve bu ağacın yapraklarla dolu olması gerekiyordu ama Banksy bisikletle yanından geçmiş ve ne kadar perişan göründüğünü düşünmüş olmalı" diye konuştu.

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