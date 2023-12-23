Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'daki yeni eseri çalındı

Son dönemde Ukrayna'nın Borodyanka kentinde ortaya çıkan duvar resimleriyle gündeme gelen gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra’nın güneyinde bulunan bir caddeye yaptığı eseri bıraktı.
Yeni eserini sosyal medya hesabından duyuran Banksy’nin son çiziminde; İngilizce “Dur” anlamına gelen “STOP” yazılı trafik levhasının üzerinde 3 adet insansız hava aracı benzeri uçak görülüyor.
Reuters'da yer alan habere göre; gizemli sanatçının eseri, yerine koyulduktan sadece birkaç saat sonra çalındı. Eserin bulunduğu caddeye gelen iki kişinin ellerindeki aletlerle Banksy’nin son çalışmasını çaldığı görüldü.
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