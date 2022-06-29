Mabel Matiz'den yeni şarkı: Karakol

Mabel Matiz’e ait olan 'Karakol'un düzenlemesi Özgür Akgül ve Mabel Matiz ortaklığına ait.



Sanatçının, uzun yıllardır yaptığı hibrit ve elektronik çalışmalarının aksine akustik ağırlıklı düzenlenen, klasik Türk müziği enstrümanlarının yoğun olarak kullanıldığı şarkı, dokunaklı ve dramatik temasıyla dikkat çekiyor.



Şarkının klibinin yönetmenliğini Cenan Çelik, styling ve sanat yönetmenliğini ise Anıl Can üstlendi. Klibin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.



Karakol şarkısı, Pose Records etiketiyle 1 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda olacak.

