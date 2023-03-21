Madonna yeni şarkı hazırlığında

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran pop müziğin ikonik ismi Madonna, yeni şarkısıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Madonna yeni şarkı hazırlığında

Popun kraliçesi , yakın zamanda dünya turnesine çıkacağını duyurmuştu. Kariyerinin 40. yılını kutlayan şarkıcı, hayranlarına müjdeli bir haber daha verdi. "The Celebration Tour” adındaki dünya turnesine çıkmaya hazırlanan yıldız, müzik dünyasının en ünlü prodüktörlerinden Max Martin ile güçlerini birleştiriyor.

Madonna yeni şarkı hazırlığında - 1

BÜYÜK İSİMLERLE ÇALIŞTI

Daha önce Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande ve Celine Dion gibi isimlerle çalışan Martin, bu sefer Madonna için şarkı hazırlayacak.

Twitter hesabından yeni şarkısını adının “When in Doubt go to Work" olduğunu duyuran sanatçının hayranları meraklı bir bekleyiş içinde.

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