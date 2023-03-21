Madonna yeni şarkı hazırlığında

Popun kraliçesi Madonna, yakın zamanda dünya turnesine çıkacağını duyurmuştu. Kariyerinin 40. yılını kutlayan şarkıcı, hayranlarına müjdeli bir haber daha verdi. "The Celebration Tour” adındaki dünya turnesine çıkmaya hazırlanan yıldız, müzik dünyasının en ünlü prodüktörlerinden Max Martin ile güçlerini birleştiriyor.
BÜYÜK İSİMLERLE ÇALIŞTI
Daha önce Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande ve Celine Dion gibi isimlerle çalışan Martin, bu sefer Madonna için şarkı hazırlayacak.
Twitter hesabından yeni şarkısını adının “When in Doubt go to Work" olduğunu duyuran sanatçının hayranları meraklı bir bekleyiş içinde.